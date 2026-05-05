マンツーマンも、プレッシングも、ボールに対するプレッシャーが基本であるが、前者は人に対し、後者はスペースに対し、制御を懸ける。二つは同じように見えても違うし、違うように見えて同じところもある。相手の戦いを分断する点は共通点だ。モダンなサッカーでは、中盤で守りを敷くにせよ、自陣に下がって守りを固めるにせよ、相手に自由を与えた場合、守るのは難しいし、自ずと攻撃も制限される。それだけに、前線がどのよ