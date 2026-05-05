松陽高校の定期演奏会が姶良市で開かれ、去年の全国大会で20年ぶりの金賞を受賞した吹奏楽部も新入生を交えて演奏を披露しました。去年10月の全日本吹奏楽コンクールで20年ぶりに3度目の金賞を受賞した松陽高校の吹奏楽部。姶良市で定期演奏会が開かれました。新入生も含めた3学年約120人が900人の観客に演奏を披露しました。（観客）「孫のソロ演奏があったからどんな風に上達しているか見たかった。上手でした」（観客