歌舞伎のまち、石川県小松市で四半世紀以上にわたり親しまれてきた「日本こども歌舞伎まつり」が、ことし2026年で、その歴史に幕を下ろすことになりました。5月5日に行われた大千秋楽の様子を取材しました。小松市で毎年行われてきた日本こども歌舞伎まつり。歌舞伎を代表する演目、「勧進帳」の舞台とされる石川県小松市を「歌舞伎のまち」として盛り上げたいと1999年から開かれてきましたが、その歴史に幕を下ろすことになりまし