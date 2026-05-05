5月6日（水・振休）の近畿地方は、晴れ間はあるものの、次第に南から雲が広がってきそうです。 南に停滞している前線が、少し北上して近づく見込みです。また、南から湿った空気が流れ込む影響で、午前中を中心に日ざしの届く所が多いですが、午後は曇り空に変わってくる見込みです。紀伊半島の南東側の地域では、夕方以降はにわか雨があるでしょう。 朝の最低気温は冷えた前日よりは高く、11～14℃くらいの所が多い見込み