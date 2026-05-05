女優の観月ありさ（49）が5日、自身のインスタグラムを更新し、小泉今日子（60）が東京・日本武道館で行ったライブ「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」でのショットを公開した。「小泉今日子さんの還暦ライブ『KK60 コイズミ記念館』を見に武道館に行ってきました」と小泉と笑顔の2ショットを投稿。「ステージ構成や衣装も素晴らしく昔から知っているキョンキョンの名曲の数々も聴けて感動の嵐でした！そ