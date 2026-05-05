気象予報士の蓬莱大介キャスター（44）が4日、自身のXを更新し、吉田ジョージさんを追悼した。【写真】蓬莱大介キャスター、吉田ジョージさんとの若き日の2ショットオフィスキイワードは同日、気象予報士の吉田さんの訃報を公表。56歳だった。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と伝えた。読売テレビを中心に活動する蓬莱キャスターとも交流があり、「吉田ジ