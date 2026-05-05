大相撲5月場所が10日から始まります。そこで3年ぶりに関取として土俵に上がるのが金沢市出身の炎鵬です。大けがにより、一時は歩くことすらままならなかった炎鵬。その奇跡の復活劇には炎鵬の熱い思いと家族の支えがありました。先週、炎鵬が所属する東京の伊勢ヶ濱部屋で話を伺いました。市川 栞 キャスター：「関取復帰おめでとうございます。今の気持ちを聞かせてください」十両に復帰・炎鵬(伊勢ヶ濱部屋)：「うれしい反