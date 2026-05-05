6年目の内山が巨人戦で見せた守備にファン虜■巨人 3ー2 ヤクルト（5日・東京ドーム）敗れはしたが1点を争う好ゲームで、ヤクルトの内山壮真内野手が流れるような動きで安打を防いだ。5日に東京ドームで行われた巨人戦、今季から内野手に挑戦している23歳が好プレーを披露。“元捕手”の守備センスに「最高のプレー」「逆シングルがうますぎ」とファンが熱視線を送った。1点をリードされて迎えた8回の守備、先頭の吉川が放った