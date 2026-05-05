◆パ・リーグソフトバンク６―４西武（５日・ベルーナドーム）ソフトバンクは、１点を追う５回に先頭・庄子雄大内野手の一打を機転に一挙４得点で逆転勝利した。庄子は、中前の打球で俊足を飛ばして二塁打に。この今季初安打から打線がつながり、柳町達が勝ち越し２点二塁打で続いた。小久保裕紀監督は「９番・遊撃」で庄子を今季初スタメンで起用した理由について「（正遊撃手の今宮）健太を５連戦目なので１回休養させるプ