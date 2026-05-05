声優の宮野真守が５日、都内で行われた映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつに出席した。マリオとルイージがクッパＪｒ．の邪悪な野望を阻止するため宇宙の旅へ出かける物語で、宮野は主人公・マリオの声を演じた。映画にかけて過去の“大冒険”を聞かれた宮野は「僕は音楽活動もしてまして」と、米ハリウッドで数々の有名アーティストが使用したＡ＆Ｍスタジオ（当時）内に写る自身の写真