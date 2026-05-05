◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝５月５日、美浦トレセンハッピーエンジェル（牝３歳、美浦・武市康男厩舎、父ジョーカプチーノ）は、桜花賞と両にらみだったが３歳マイル頂上決戦を選択。武市調教師は「悩んでいたけど、輸送もないから、こっちにしました」と理由を説明する。そのぶん、しっかりと攻めることができているようで、１週前追い切りはＷコースで蓑島靖典騎手（レースは