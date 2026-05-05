【ギガンティックシリーズ ロール（再販）】 8月 発売予定 価格：16,500円 エクスプラスは、フィギュア「ギガンティックシリーズ ロール」を8月に再販する。価格は16,500円。 本商品はゲーム「ロックマン」に登場する「ロール」をギガンティックシリーズで立体化したもの。2016年に発売された商品が再登場。 全高約30cmの存在