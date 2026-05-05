こどもの日に合わせ、福岡市東区の公園で、警察が自転車の安全運転を呼びかけました。福岡市東区の海の中道海浜公園にあるサイクリングセンターでは、警察が一時停止の標識を設置して模擬交差点を作り、自転車を利用する人に一時停止や安全確認の指導を行いました。■警察官「止まりましょう、止まりましょう。停止線の前でね。しっかり左右の安全を確認してから行きましょう。」いわゆる「青切符」の開始から1か月間で、県