お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が５日、都内で行われた、アンバサダーを務める映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつに出席した。マリオとルイージがクッパＪｒ．の邪悪な野望を阻止するため宇宙の旅へ出かける物語。長田庄平は開口一番「チョコレートプラネット改め、チョコレートギャラクシーの長田です。改名しました。事務所のホームページはまだ変わってないんですけど」と笑