◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）長与千種が創設した女子プロレスのマーベラスは５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。今大会を最後に引退する凜（りん）がマリーゴールドの岩谷麻優とタッグを組んで桃野美桜、青木いつ希と「引退試合」を行った。凜は２０２２年４月にタレントの佐々木健介＆北斗晶夫妻のの長男・健之介さんと結婚。