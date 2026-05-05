◆第１９回スポーツ報知杯北海道大会▽１回戦旭川大雪ボーイズ１２ｘ―１１札幌ボーイズ＝延長８回タイブレーク＝（５日・札幌市麻生球場）１回戦５試合が行われ、旭川道北ボーイズは札幌手稲ボーイズＢに１０―６で競り勝ち初戦を突破した。３―３と同点の５回１死満塁で、５番・古屋悠投手（３年）が中前に２点適時打を放ち勝ち越し。７回には３点を追加し、勝利をたぐり寄せた。旭川大雪ボーイズは延長８回タイブレーク