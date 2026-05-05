上田市で開かれた「こどもの日」恒例の「すもう大会」。子どもたちの健やかな成長を願い、70年以上続く伝統行事です。今年は年少から小学6年生までの120人余りが出場し、学年別に優勝を目指しました。白いまわしをつけた小さな力士たちのまなざしは真剣そのもの。手に汗握る熱戦が繰り広げられました。参加者「俺が勝った。負けそうになったけど相手を回して出して勝った」参加者「楽しかった」参加者の父親「去年も出たんですけど