大勢の人が通りを埋め尽くす。こちらは北佐久郡軽井沢町の旧軽井沢銀座通りです。上田市から「この通りで食べ歩きして、自転車で軽井沢をサイクリングしようと思っています」東京から「気候も良くて涼しいというか、寒いぐらい。過ごしやすいです」食べ歩きをしたり人力車に乗ったりと、観光スポットらしいにぎわいが見られました。ドライフルーツ店店員「普段だと海外の人も多いんですけど、ゴールデンウイー