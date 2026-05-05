ノルディックスキー・ジャンプ男子の小林陵侑（29＝チームROY）が5日、自身のインスタグラムを更新。“お笑いモンスター”との2ショットを公開した。小林は「さんまさんとメダルもお見せできて嬉しかったです貴重なお時間をありがとうございました！」とし、お笑いタレント・明石家さんまとの2ショットを公開していた。小林は2月のミラノ・コルティナ五輪のジャンプ混合団体で日本の銅メダルを獲得に貢献。さんまはその