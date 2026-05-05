私はリリコ。義母の言葉で、私は自分の「理想のリビング」を守ることに必死で、初節句の主役であるカケルを置いてけぼりにしていたと気づきました。義父もまた、孫を想うあまり古い価値観を押し付けていたことを謝ってくれて、険悪だった空気と緊張感が、一気に解けたように感じました。どちらかが勝つのではなく、全員の願いが重なる兜を見つけたい。そう決意した私は、義父へ、一緒に人形店へ足を運んでほしいとお願いしました。