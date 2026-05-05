嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第22話ものすごい勢いで謝ってくるトモアキ【編集部コメント】トモアキさんはお義母さんの言葉で、何が問題だったかしっかり理解したようですね。トモアキさんがやらないといけな