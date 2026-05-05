前橋市の寺で子どもやペットの健康を祈るイベントが開かれ、境内は家族連れでにぎわいました。 前橋市鼻毛石町の赤城寺では、こどもの日に合わせて子どもの健やかな成長を祈る「青葉まつり」を開いています。４回目のことしは護摩祈願に合わせて子どもとペットを対象にした加持が初めて行われました。加持は僧侶が仏具を使って対象者に直接触れ健康を祈るもので、親子連れや愛犬を抱いた人たちが列をつくり祈願を受けていました