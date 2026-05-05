グリーンドーム前橋で、キッズフェスタが開かれ、子どもたちが競輪のコースを体感しました。 わくわくキッズフェスタは、子どもたちに自転車や競輪場に親しみを持ってもらおうと、前橋競輪がこどもの日に合わせて初めて開いたものです。 ５日は普段入ることができない競輪選手が走るコースが開放され、走路の傾斜「カント」を歩く体験が行われました。グリーンドーム前橋のカントは３６度