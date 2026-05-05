５月５日はこどもの日です。太田市のぐんまこどもの国では、遊具やアトラクションを楽しむ家族連れでにぎわいました。 太田市のぐんまこどもの国は、約１９ヘクタールの広大な敷地で、４０近くの遊具やアトラクションを楽しむことができる家族連れに人気のスポットです。 この連休中には、連日５０００人を超える人が訪れ、５日も朝から多くの親子がボール遊びをしたりピクニックを満喫したりと思い思いに過ごして