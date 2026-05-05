伊勢崎市を流れる粕川沿いでは、子どもたちの成長を願うこいのぼりが飾られ、空高く泳いでいます。 伊勢崎市の粕川沿いで１．５キロにわたり飾られているのは、約５００匹の色とりどりのこいのぼりです。 粕川のこいのぼりは、１９９１年、地元の有志が近くにある赤堀南小学校の開校を祝おうと、家庭で役目を終えたこいのぼりを集めてはじめたもので、いまでは学校の入学式に合わせて飾られています。 最近では、近くにある