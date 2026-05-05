ゴールデンウイーク終盤の５日、ふるさとや行楽地で過ごした人たちのＵターンラッシュがピークを迎えています。 新幹線では、５日、上りがＵターンのピークを迎えました。 ＪＲ東日本によりますと、５日の新幹線の上りは、午後４時現在、自由席の乗車率が上越新幹線と北陸新幹線でいずれも最大で１３０％となりました。ＪＲ高崎駅のホームでは家族との別れを惜しむ人や大きな荷物を