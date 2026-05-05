渋川市の路上で４日、交通違反の取締り中に警察官が車にひきずられて大けがをしたひき逃げ事件で、５日に６４歳の男が殺人未遂などの疑いで逮捕されました。 公務執行妨害と殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、高崎市中泉町の神保忠容疑者（６４）です。 警察によりますと、神保容疑者は、４日午後１時半すぎ渋川市伊香保町伊香保の路上で、交通取締り中の渋川警察署の４６歳の巡査部長を車で引きずり転倒させ殺害しようとした疑