愛知県豊橋市で4日午後、アパートの一室に男が立てこもった事件。その一部始終をカメラが捉えていました。 ■「入ったら殺すぞ！」ハサミを手に立てこもる 警察官に囲まれ連行される男。ブラジル国籍のロドリゲス・ロジェリオ・サイトウ容疑者(37)です。GW真っ只中に起きた立てこもり事件の始まりは、パトロール中の警察官が盗難車とみられる車をみつけ、近くにいたサイトウ容疑者に声をかけたことでし