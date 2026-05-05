こちらは、さつま町田原にあるスイレン池です。かつて、棚田だった場所を地元の人たちが整備し、スイレンやハスを植えたそうです。ピンクや白など、色鮮やかなスイレンが、花を咲かせていて見ごろを迎えています。5日は、天気にも恵まれ訪れた人が写真を撮る姿なども見られました。（見物客）「気持ちがゆったりなります。ホッとしたような」（見物客）「作り物のように見えるけれど、よく見ると生の花って感じで素敵ですね」