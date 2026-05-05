大崎町の大崎海岸では、干潮の時間に合わせて潮干狩りを楽しむ家族連れなど多くの人でにぎわった。熊手を使って探す人もいれば、何も使わず、素手で掘り当てる人も。子どもも大人も、夢中になって掘っていました。（女の子）「とれました。（Qきょうはどうだった？）掘るのが大変だった」（男の子）「こんなにとれると思っていなかったが、いっぱいとれてよかった」（男性）「今日は思った以上にいっぱいとれたのでよかった」