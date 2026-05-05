ゴールデンウィークを、県内で過ごした人たちのUターンラッシュが、ピークを迎えています。最大で12連休という、今年のゴールデンウィーク。みなさんどのように過ごされたのでしょうか？（仁田尾美菜アナウンサー）「JR鹿児島中央駅では、キャリーケースや土産物を持った人が続々と改札口に向かっていきます」JR鹿児島中央駅は、大きな荷物を抱える人や、土産物を持っ