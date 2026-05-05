東京・港区の交番前で高級車が横転です。タイヤを空に向け、道路上でひっくり返る外国産の高級車。5日午後2時40分ごろ、港区白金の国道1号で車が横転しました。現場は、高輪警察署・清正公前交番の目の前で、交番に勤務する警察官らが事故対応にあたり、横転した車に乗っていた男性が1人がけがをしましたが、命に別条はありません。現場は緩やかなカーブになっていて、横転した車は当時スピードを出し、路肩にぶつかり単独で横転し