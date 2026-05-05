演歌歌手の伍代夏子（64)が5日、自身のインスタグラムを更新し、“家族写真”を披露した。伍代は夫で俳優の杉良太郎（81）、愛犬のりくとそらとの4ショットを投稿し、「下北で迎える、端午の節句今日はとても良いお天気です」と青森県下北半島の別荘に滞在しているとつづった。また「#こどもの日#端午の節句#ドッグはラン#杉さんも走るよ#山の暮らし」と続けた。フォロワーからも「素敵なお写真ありがとうござい