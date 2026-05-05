岐阜県の北アルプスで5月3日、中国籍とみられる男性2人が遭難しました。5日朝に1人が救助されたものの、もう1人は死亡が確認されました。 ■ドーム型の岩山「ジャンダルム」を登山中に… 岐阜県と長野県にまたがる北アルプスの奥穂高岳。まだ雪が残る「ジャンダルム」と呼ばれるドーム型の岩山で3日、中国籍とみられる22歳と30歳の男性2人が登山中に「天候不良で行動できない」と、22歳の男性から穂高岳