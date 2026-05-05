人工魚礁の小型模型（四国水族館提供） 香川県宇多津町の四国水族館で、香川大学が研究している「人口魚礁」の小型模型の展示などが行われています。 香川大学では、瀬戸内海での藻場の減少や漁獲量の減少などを受け、15年以上前から人工魚礁の研究を行っています。これまでの研究で、人工魚礁は海藻の生育を促し、海の生き物のすみかをつくり出す効果が認められてきました。 その研究について広く知ってもらおうと、