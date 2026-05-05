高速道路では、Uターンによる渋滞が発生しています。九州道上りでは17キロの渋滞です。■奥村誠悟記者「画面向かって左手が北九州方面の上りです。GWを行楽地で過ごした人たちのUターンでしょうか。下りと比較して流れはゆっくりで、渋滞しているのが分かります。」九州道上りの広川インターチェンジ付近は、5日午後6時すぎには17キロの渋滞となりました。そのほか、基山パーキングエリア付近で9キロの渋