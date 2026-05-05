秋田朝日放送 「こどもの日」秋田県内各地で子どもたちが楽しめるイベントが開かれました。 普段はなかなかできない体験もありました。 由利本荘市では子どもたちに消防の仕事に興味を持ってもらおうというイベントが開かれました。会場にやってきた子どもたちは展示された消防車やはしご車に大喜び。そして、特別に消防車に乗ることができました。 消防の制服などを身にまとった子どもたち。ちびっこ消防士に大変