名古屋テレビ（メ〜テレ）のアナウンサー・尾形杏奈が５日までに自身のインスタグラムを更新。４日に２７歳の誕生日を迎えたことを報告した。「今年もみどりの日に無事歳を重ね、２７歳になりました！」と書き出した尾形。「今日は夫がケーキを作ってくれました」と、夫であるトヨタ自動車の実業団ランナー・吉居大和がケーキを作ってくれたことを明かし、その様子を収めた写真や、完成したケーキとともに写った写真を披露。そ