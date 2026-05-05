自分の気分で奥さんを振り回すな！ しかも申しわけなさゼロ！そんなある日、娘のおもちゃに難癖をつけてきた旦那さん。これは1年ほど前、旦那さんの発案で始めた通信教育のおもちゃなのですが…!?>>【まんが】気分屋な夫に疲れる(ウーマンエキサイト編集部)