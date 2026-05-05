◇プロ野球セ・リーグ 中日7-3阪神(5日、バンテリンドーム)中日は阪神に連日の逆転勝利で3連勝。井上一樹監督は好リリーフをみせた杉浦稔大投手をたたえました。先発の金丸夢斗投手は初回に森下翔太選手にソロホームランを浴び、先制点を献上。それでも、「初回に森下くんからガツンといかれましたけれど、あれで目が覚めたのかな」と指揮官が話す通り、以降は安定した投球で7回2失点と力投をみせ、今季3勝目を手にしました。最大