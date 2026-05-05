きょう（5日）午前、香川県直島町沖で釣りをしていた家族3人が乗ったミニボートと、プレジャーボートが衝突し子ども2人が海に投げ出される事故がありました。 【写真を見る】釣り中の家族3人が乗ったミニボートとプレジャーボートが衝突子ども2人が海に投げ出される…プレジャーボートは現場を離れる【香川・直島町沖】 午前8時20分ごろ、香川県直島町の牛ヶ首島沖で釣りをし