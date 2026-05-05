愛知県春日井市で5日午前、道路を横断しようとした高齢女性が軽自動車にはねられ、死亡しました。警察によりますと、春日井市東神明町の横断歩道のない交差点で午前9時半すぎ、歩いて渡ろうとした市内に住む無職・清水静香さん(74)が、右折してきた軽自動車にはねられました。清水さんは意識のない状態で搬送されましたが、およそ2時間半後に死亡が確認されました。軽自動車を運転していた会社員の女性(62)にケガはありま