インドに嫁ぎ、インド人の夫・さっちゃんとのインド生活を綴ったvlogが450万回再生（2026年3月現在）と話題の嫁カレーチャンネル氏。まるで運命の出会い。お祭りで出会ったイギリス人男性と恋に落ちた瞬間／イギリス人の夫は優しさが異次元で、毎日サプライズ！（1）彼女がプロポーズされた後に知ったのは、インドの驚きの結婚事情だったんだそうで…？※本記事は嫁カレーチャンネル著の書籍『インド嫁1年生、異国生活奮闘記』から