アーセナルは現地５月５日、チャンピオンズリーグ準決勝の第２レグで、アトレティコ・マドリーとホームで対戦する。先週の第１レグは１−１でドロー。雌雄を決する再戦の前日に、ヴィクトル・ヨケレスが会見に出席した。クラブ公式サイトが発言を伝えている。ヨケレスはスポルティング在籍２年間で102戦97発という、圧倒的な実績を引っさげ、昨夏にアーセナルに加入した。しかし、ポルトガル時代とは勝手が違い、イングランド