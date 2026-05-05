マンチェスター・シティは、イングランド代表MFフィル・フォーデンとの新契約合意に達したようだ。5日、イギリスメディア『BBC』や『スカイスポーツ』など、主要メディアが一斉に報じている。現在25歳のフォーデンは、マンチェスター・Cの下部組織出身で2017年11月にトップチームデビューを飾った。その後、順調に階段を駆け上がり、2023−24シーズンにはリーグ戦で19ゴール8アシストと圧巻のパフォーマンスを披露し、プレミア