5月5日は「こどもの日」。 県内各地で、元気いっぱいな子どもたちの姿が見られました。 こちらは県内の “15歳未満の子どもの数” のグラフです。 今年4月1日の時点で14万800人となっていて、去年よりも「約4800人減」の過去最少に。 1955年の64万6400人あまりをピークに、子どもの数は71年連続で減り続けています。 人口に占める子どもの割合も「11.6％」と、去年から0.3ポイント下がって