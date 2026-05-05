愛知県豊橋市の動物園「のんほいパーク」。5月5日は“1年でいちばん混む日”とあって、午前9時の開園を前に、すでに多くのお客さんが。 【写真を見る】“1年でいちばん混む”こどもの日の動物園 ライオンの食事風景は｢迫力ある｣ 一方キッチンカーには中東情勢の影響が ｢のんほいパーク｣ 愛知・豊橋市 （愛知・大府市から）「動物を見にきた。レッサーパンダとか」「きょうは本当にいい天気なので動物園