5月4日午後4時40分ごろ、湖南省長沙市瀏陽市にある華盛煙花製造燃放有限公司の花火工場で爆発が発生し、5日午後2時までに26人が死亡、61人が負傷しました。習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は今回の事故を受けて重要指示を出し、重点産業分野におけるリスクや潜在的危険の調査・是正を徹底し、公共の安全管理を強化して、人民の生命と財産の安全を確保するよう強調しました。習主席はまた、各地域