お供え物は珍味「ふなずし」。5月5日は各地で神事が執り行われました。 土煙をあげて馬が駆け抜けます。京都市伏見区の藤森神社で行われた伝統奉納「駈馬神事」。 奈良時代に早良親王が出陣前に行った儀式を再現したもので1200年続くとされています。 約200mのコースを全速力で駆け抜けながら技を披露します。 身を低くする「手綱潜り」に、あおむけでぶら下がる「藤下がり」。迫力満点の大技に拍手喝采です。