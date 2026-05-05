5日、長野県の住宅で50代の母親と10代の男女2人の子どもの遺体が見つかりました。警察によりますと、死亡したのは長野県阿智村に住む50代の母親と10代の男女2人の子どもです。5日午前3時すぎ、この家に住む10代の長男がおよそ500メートル離れた交番に「母親から暴力を振るわれた」と届け出がありました。その後、警察が家を訪ねると、家の中で倒れている母親と子ども2人が見つかり、死亡が確認されました。この家には両親と10代の